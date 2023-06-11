محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، الذي يتيح الفرصة لـ50% من الطلاب الناجحين للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة.

الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في مراكز المحافظة الخمسة

أوضح محافظ الوادي الجديد، أنه جرى تحديد درجة القبول بكل إدارة تعليمية على النحو التالي:

_إدارة الخارجة التعليمية 243,5 درجة فأكتر.

_ إدارة الداخلة التعليمية 237 درجة فأكثر.

_ إدارة الفرافرة التعليمية 219،5 فأكثر.

_ إدارة باريس التعليمية 231 درجة فأكثر.

_ إدارة بلاط التعليمية 220درجة فأكثر

النزول بالحد الأدنى لقبول طلاب الشهادة الإعدادية لملء الأماكن الشاغرة

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أن تحديد الحد الأدنى يأتي من منطلق الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، على أن يتم النزول بالمجموع في حدود الفراغات والأماكن الشاغرة بكل إدارة تعليمية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد أن نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام جرى اعتمادها في حضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، خلال زيارته للمحافظة، حيث وصلت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية 2023 إلى 91.89%، حيث هنأ الوزير هاتفياً الطالبة الأولي على مستوى الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد.