وزير التعليم: تفعيل الفار في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا اتخذنا هذا العام الكثير من الإجراءات الخاصة لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2023، ومختلفة بشكل كلى عما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، ومنها تفعيل الفار باللجان بامتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أنه تم تركيب كاميرات مراقبة في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية لرصد أي محاولات للغش فور وقوعها واستخدام العصا الإلكترونية لرصد أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

تفعيل الفار بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك الكثير من الإجراءات المكثّفة لضبط سير الامتحانات تفعيل الفار باللجان بامتحانات الثانوية العامة 2023 وذلك لمنع أي محاولات للغش العادي أو الإلكتروني، من بينها منع دخول الطلاب بأي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة ومنع المراقبين والملاحظين من الدخول بالهواتف المحمولة للجان أيضًا.

منع المراقبين من دخول اللجان بالتليفون

وأشار وزير التعليم، إلى أنه تم إصدار قرار بإعادة تدوير العمال بالمدارس، وعمّمنا كتابًا دوريًا يقضى بمنع المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان من دخول اللجان بالهواتف المحمولة، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وفي هذا السياق، تنطلق غدًا الأثنين، امتحانات الثانوية العامة 2023، بمادتي التربية الدينية والوطنية،، حيث يؤدي الطلاب امتحان التربية الدينية الصف الثالث الثانوي 2023، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين والعاملين المشاركين في الامتحانات، ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام 783 ألفا و25 طالبا وطالبة، وعدد لجان الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.