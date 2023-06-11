القاهرة تعلن جاهزيتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت محافظة القاهرة جاهزيتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 دور أول، التي تنطلق غدا، ومن المقرر أن يخوض 114 ألفًا و354 طالبًا وطالبة بالقاهرة امتحانات الثانوية العامة في 303 لجان.

واستعدت مديرية التربية والتعليم في القاهرة والإدارات التعليمية الـ33 التابعة لها لماراثون امتحانات الثانوية العامة نهاية العام الدراسي 2022-2023 الدور الأول، والتي تنطلق غدًا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

ونوّهت مديرية التعليم في القاهرة بإنهاء الإدارات التعليمية كل استعداداتها من تجهيزات الاستراحات واللجان، وتوفير كل المتطلبات من مراوح، والتأكد من عملها بكفاءة، ومبردات المياه وأيضا أعمال الصيانة، ومناسبة الأثاث للمرحلة العمرية .

وأشار أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إلى أنّه سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية، وتوفير المناخ الهادئ والأمن خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد موسى الانضباط داخل اللجان، وتنفيذ كل التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، خصوصا الكتاب الدوري رقم 22 لضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازمة للطلاب.

التنسيق مع الجهات الأمنية

ونوّه بالتنسيق مع كل الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان الامتحانية وأوراق الأسئلة والاجابة، والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة، وخط تليفوني للتواصل السريع، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أي أزمة بمحيط ومقار اللجان، وأيضًا توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

وأكد موسى التواصل والتنسيق مع الأحياء وتأكيد نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية والتواصل مع التموين لتوفير العيش للزملاء بالاستراحات، مشدد على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل وبعد أداء الامتحان، وضبط النفس واحتواء المواقف حرصًا على الصالح العام.

عصا إلكترونية

وأشار إلى تسليم العصا الإلكترونية وقياس درجة الحرارة لجميع المدارس مقار اللجان الإمتحانية، وكذلك المطهرات وأدوات النظافة، مؤكدا ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف عمليات الإدارت التعليمية الـ33 على مدار اللحظة، والتدخل الفوري في أي موقف.