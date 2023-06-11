فيلم بعد الشر يحتل المركز الرابع في إيرادات السينما أمس

احتل الفنان علي ربيع بفيلمه «بعد الشر» المركز الرابع في إيرادات السينما أمس بتحقيق 46 ألفا و911 جنيها حسبما ذكر الموزع السينمائي مصطفى الدفراوي لـ«الوطن»

أبطال فيلم بعد الشر

فيلم بعد الشر"بطولة علي ربيع، أس أس، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، شيرين، هالة فاخر، سليمان عيد، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال والكوميديا، حول شخصية سولي التي يجسدها علي ربيع، وبسبب تعويذة سحرية تحدث له أزمات غير متوقعة مع زوجته وفتاة أخرى يدخل معها في علاقة عاطفية.

اغنية كنكة قهوة

وحققت الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم كنكة قهوه نجاحا كبيرا وتصدرت محركات البحث ويشارك في الغناء بها كل من عبد الباسط حمودة، محمود الليثي، حمدي بتشان، حسن الخلعي، كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو.