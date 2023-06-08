57 ألف جنيه إيرادات فيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع في السينمات أمس

حقق فيلم «بعد الشر»، في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، إيرادات تقدر بـ56 ألفا و919 جنيها، ويحتل المركز الرابع في قائمة إيرادات الأفلام اليومية، فيما تجاوزت إجمالي إيراداته منذ طرحه في دور العرض السينمائي على مدار 7 أسابيع 14 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

المراكز الأولى في قائمة إيرادات الأفلام

وجاء في المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الإيرادات اليومية، أفلام «شوجر دادي» بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وتامر هجرس، و«يوم 13» بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وجومانا مراد، و«رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين أمين ومصطفى غريب ومحمود البزاوي، وجاء فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان ومي عمرومحمود حميدة في المركز الخامس.

أبطال فيلم «بعد الشر»

فيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع، أس أس، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، شيرين، هالة فاخر، سليمان عيد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد عبد الوهاب.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم «بعد الشر» في إطار من الخيال والكوميديا، من خلال شخصية سولي التي يجسدها علي ربيع، وبسبب تعويذة سحرية تحدث له أزمات غير متوقعة مع زوجته وفتاة أخرى يدخل معها في علاقة عاطفية.