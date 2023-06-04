60 ألف جنيه إيرادات فيلم «بعد الشر» لـ علي ربيع في 24 ساعة

حقق فيلم «بعد الشر» إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت قُدرت بـ60 ألفا و678 جنيها، في انخفاض ملحوظ عن إيرادات يوم الجمعة حيث حقق 82 ألفا و389 جنيها، ليحتل بذلك المركز الرابع من حيث الإيرادات اليومية.

وجاء في المركز الأول فيلم «شوجر دادي»، وفي المركز الثاني فيلم «يوم 13»، وفي المركز الثالث فيلم «رهبة»، فيما فيلم «هارلي» في المركز الخامس، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «بعد الشر»

فيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع، وأُس أُس، وميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، وسليمان عيد، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم بعد الشر في إطار من الخيال والكوميديا، من خلال شخصية «سولي» التي يجسدها علي ربيع، وبسبب تعويذة سحرية تحدث له أزمات غير متوقعة مع زوجته وفتاة أخرى يدخل معها في علاقة عاطفية.

زفاف ميرنا نور الدين

واحتفلت ميرنا نور الدين، إحدى بطلات الفيلم، مساء يوم الجمعة الماضي بحفل زفافها، وحضره علي ربيع وأُس أُس، وعدد من نجوم الفن أبرزهم صلاح عبدالله، والمخرج خالد جلال، ورامي صبري، والمنتج أحمد السبكي.