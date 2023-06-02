وصول علي ربيع ولقاء سويدان وخالد جلال إلى حفل زفاف ميرنا نور الدين «صور»

توافد عدد من النجوم والنجمات إلى حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين، المقام حاليا داخل إحدى الفيلات بمنطقة الشيخ زايد.

ووصل كل من على ربيع والمخرج خالد جلال، هاجر الشرنوبي، توني ماهر، المخرج مرقس عادل، لقاء سويدان، حازم إيهاب، والمنتج الفني مصطفى الغزولي.

حفل زفاف ميرنا نور الدين

وينتظر المعازيم وصول العروس ميرنا نور الدين وعريسها إلى الفيلا، التي تشهد حفل الزفاف؛ إذ انتهيا من جلسة تصوير الفرح، التي أجريت داخل أحد فنادق القاهرة.