وزير التعليم للمراقبين بامتحانات الثانوية: إياكم والغش وعاملوا الطلاب كأبنائكم

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عبر «الوطن»، للملاحظين والمراقبين المشاركين في لجان امتحانات الثانوية العامة، التي تنطلق غدا بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وزير التعليم للمراقبين بامتحانات الثانوية العامة

قال وزير التربية والتعليم، للملاحظين والمراقبين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة: «عاملوا الطلاب مثلما تعاملون أبنائكم.. وفروا لهم الأجواء الهادئة داخل اللجان، وهيأوا لهم الظروف ليؤدوا الامتحانات بطريقة سلسلة، لكن لا تسمحوا لأحد أن يؤثر على تركيز زملائه، أو يرتكب محاولة غش واحدة قد تؤثر على حق أحد، وامنعوا الغش بكل طرقه وأشكاله.. الوزارة تثق بكم، وتضعكم في موضع المسؤولية، فكونوا على قدر المسؤولية الموكلة إليهم جميعا».

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن غدا الاثنين تنطلق امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023، لافتة إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 783025 طالبا، من بينهم 276211 طالبا بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا بالشعبة العلمية «علوم»، و98658 طالبا بالشعبة العلمية «رياضيات».

وأضافت أن عدد لجان النظام والمراقبة 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.