تظليل أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.. توجيهات مهمة من «التعليم»

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة لطلاب الصف الثالث الثانوي، بشأن تظليل أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 علي البابل شيت، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر أن تنطلق غدا، وفقًا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تعليمات مهمة بشأن تظليل أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في تعليماتها على أرقام الجلوس الورقية والتي استلمها الطلاب في المدارس، يتم تظليل الدوائر الخاصة برقم الجلوس ونموذج الامتحان «ولغة الامتحان للمواد المترجمة بالنسبة لطلاب مدارس اللغات» بالقلم الجاف وعدم كتابة اسمك أو رقم جلوسك في غير المكان المخصص لذلك بكراسة الأسئلة، وكذلك ورقتي إجابة البابل شبت والأسئلة المقالية.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، علي طلاب الثانوية العامة، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة بالقلم الجاف تظليلا كاملا بورقة البابل شيت، مع العلم أن اختيار اكثر من اجابة للسؤال يفقدك درجة السؤال.

تظليل رقم الجلوس الثانوية لضمان عدم التدخل اليدوي في التصحيح

ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه مطلوبًا من الطالب تظليل الخانات التي تعبّر عن «رقم الجلوس» فى البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، لضمان وضوح رقم الجلوس.

وأضاف وزير التربية والتعليم، لـ« الوطن»، أنّ الهدف في تظليل رقم جلوس الطلاب على البابل شيت وورق الأسئلة، أنّ البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة 2023 يتم تصحيحه إلكترونيًا، وهو ما يضمن عدم التدخل اليدوي فى التصحيح عند أي خطوة من الخطوات، وعلى الطلاب الالتزام بالإرشادات والتعليمات المعلن اتباعها في ورق الإجابة.