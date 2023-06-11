المدارس توجه تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات

وجهت المدارس الثانوية، تعليمات مهمة لطلاب الصف الثالث الثانوي، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة، المقرر أن تنطلق غداً، بالمواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية والتربية الوطنية»، وفقاً للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

محظورات في امتحانات الثانوية العامة

وحددت المدارس الثانوية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة محظورات في امتحانات الثانوية العامة، وهي:

- تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بـ15 دقيقة.

- لا بد من اصطحاب تحقيق الشخصية للطالب موضحاً به رقم الجلوس.

- ممنوع منعا باتا اصطحاب المحمول سواء مفتوحا أو مغلقا.

- يمنع حمل أي وسائل تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية.

- غير مسموح باصطحاب أي من وسائل الاتصالات سواء سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون.

- في حالة اصطحاب المحمول أو أي وسيلة اتصال وجرى ضبط الطالب يجري إلغاء الامتحان وحرمانه لمدة عام، وغرامة 10 آلاف جنية ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.