«الداخلية» تكشف تفاصيل العثور على فتاة متغيبة وإعادتها لأسرتها بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن التماس صاحب الحساب، بالبحث عن إحدى الفتيات «طالبة» مقيمة بمحافظة الشرقية.

الداخلية تكشف تفاصيل تغيب إحدى الفتيات بالشرقية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29/5/2023 تبلغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من أحد الأشخاص -مقيم بدائرة المركز بتغيب كريمته- مقيمة بذات الدائرة عن المنزل لوجود خلافات أسرية.

وأمكن العثور على المذكورة، وبسؤالها، أفادت بتركها للمنزل بمحض إرادتها بسبب خلافات أسرية، وقد تم تسليمها لأهليتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.