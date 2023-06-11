كراسة شروط مشروع لؤلؤة بدر.. إليك إجراءات التقدم والمواصفات

أعلنت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء بكراسة شروط مشروع لؤلؤة بدر، عن طرح 120 وحدة سكنية استثمارية، بلؤلؤة بدر تسلم في يوليو 2024، وذلك في الإطار الذي تتبعه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتوفير السكن اللائق بالمواطن المصري أيًا كانت شريحته.

ونوافيكم في السطور التالية، بإجراءات التقدم وتفاصيل الحصول على وحدة سكنية استثمارية في مشروع لؤلؤة بدر، وفق كراسة شروط مشروع لؤلؤة بدر، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منها.

إجراءات التقدم وفقا لكراسة شروط مشروع لؤلؤة بدر

وذكرت كراسة شروط مشروع لؤلؤة بدر، إجراءات التقدم للحصول على شقة، وهي:

- ملء الإقرار الخاص بالاطلاع على الشروط المالية.

- تحديد مساحة الشقة (100 متر مربع، 115 مترا مربعا، 125 مترا مربعا).

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- تقديم المستندات في مقر الهيئة 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر بداية من الاثنين 17 يوليو حتى الأربعاء 26 يوليو.

- سداد جدية دخول القرعة وإرفاق إيصال السداد مع الأوراق.

- الإعلان عن المستبعدين سيكون يوم 29 أغسطس 2023.

مواصفات تسليم الوحدات والعمارات وفقا لكراسة شروط مشروع لؤلؤة بدر

وذكرت هيئة تعاونيات بناء الإسكان والتعمير، في كراسة شروط مشروع لؤلؤة بدر، مواصفات تسليم الوحدات والعمارات:

- باب الوحدة من الخشب والشبابيك والبلكونات من الألمونيوم.

- الشقة على المحارة ما عدا الحمام والمطبخ.

- فتحات الأبواب الداخلية للشقة حلوق خشب فقط.

- الكهرباء عبارة عن مواسير وعلب فقط.

- وصلات المياه والصرف مخارج فقط.

- باب العمارة من الحديد المشغول.

- واجهة العمارة كاملة التشطيب بسلالم ومدخل رخام.

- العمار بها عدد 1 مصعد كهربائي.