أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح 33 وحدة سكنية للمواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية داخل مدينة القاهرة الجديدة، ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، والذي يعد من المواقع المميزة داخل مدينة القاهرة الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مساحات الوحدات السكنية المطروحة داخل مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وفقا لما صدر عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

مساحات مختلفة

وفقا لبيان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، تختلف مساحة الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، حيث يوجد وحدات سكنية مساحتها 109 م2، ووحدات سكنية أخرى مساحتها 124 م2، إضافة إلى وجود وحدات سكنية ضمن الطرح مساحتها 152 م2.

خطوات الحصول على وحدة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

أولا: تبدأ خطوات الحصول على وحدة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بقيام العميل الراغب فى التقدم لحجز وحدة سكنية بالذهاب إلى مقر هيئة تعاونيات البناء والإسكان الرئيسي، الكائن في 3 شارع سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

ثانيا: شراء كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وقيمتها 200 جنيه.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، نوهت فى بيان لها، إلى أن المهلة المحددة لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات المطروحة، بمشروع لؤلؤة، بمدينة القاهرة الجديدة، وشراء كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 18 يوليو حتى يوم الخميس الموافق 28 من نفس الشهر.

ويعد مشروع «لؤلؤة» من أكثر المواقع المميزة داخل مدينة القاهرة الجديدة، والذي يتضمن طرح عدد كبير من الوحدات السكنية داخله، من حين لآخر للمواطنين، بمساحات وأسعار مختلفة.