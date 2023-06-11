«الداخلية» تكشف تفاصيل استئناف شخص على حكم حبسه في كفر الشيخ
كتب:
محمد بركات
10:10 م | الأحد 11 يونيو 2023
وزارة الداخلية _ صورة تعبيرية
كشفت وزارة الداخلية أن بالنسبة لما تم تداوله من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من تعليق يتضمن التماس أحد الأشخاص تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه ضد 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة كفرالشيخ.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري تم ضبط أحدهم، وبعرضه على النيابة العامة اتخذ ومحامي المتهمين الآخرين الإجراءات القانونية تجاه الحكم الصادر ضدهم بالاستئناف لجلسة 17/7/2023.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.