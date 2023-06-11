تحذير عاجل من «التعليم» لطلاب ومراقبي امتحانات الثانوية العامة

وجّه أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تحذيرا عاجلا لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب.

إلغاء امتحان الطالب

وأكد مدير مديرية التعليم في بيان، أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات، وفقا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات في هذا الشأن، التي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب، وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

وأهاب وكيل أول الوزارة، بأولياء أمور الطلاب والمعلمين والعاملين بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات والابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فيه لتحقيق تكافؤ الفرص بينهم، وعدم الانسياق وراء أي فعل يضر بهم ويؤثر سلبا على مستقبلهم ومستقبل الطلبة.

عدم حيازة أجهزة هواتف المحمول

كما شدد على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة جميع أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على الجميع بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد في خرق سرية الامتحانات.