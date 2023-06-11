عضو «أمناء الحوار الوطني»: يجب التعامل مع مسألة تفرغ أعضاء البرلمان بحكمة

أكد طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ضرورة التعامل مع مسألة تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتروي والحكمة، قائلا: «كان ليا الشرف أني كنت عضوًا في لجنة الخمسين الموجودة في 2014، وتم مناقشة موضوع التفرغ من عدمه، والمادة 103 أكدت على أن يتفرغ العضو لمهام العضوية، بما يضمن ممارسة الدور الرقابي والتشريعي والموازنة العامة للدولة، وتم وضع هذه المادة لأن الأعضاء في البرلمانات السابقة كانوا لا يشاركون في الجلسات».

جلسة التمثيل النيابي

وأضاف: «هل كل المتفرغين بالنواب يحضرون؟ بالعكس بعض الناس المرتبطين بأعمال أخرى يحضرون بشكل أكبر، والحضور التزام أدبي قبل أن يكون دستوري، ومرتبط بثقافة العضو».

الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات

وذكر أنه يوجد أصحاب مهن حرة يستحقون التواجد في البرلمان، فلماذا نخسره من أجل التفرغ، مضيفا: «الانتخابات البرلمانية عام 2025 وستكون هناك انتخابات محليات»، لافتا إلى أنه يجب عدم الوقوف أمام مسألة التفرغ وعلينا البحث عن قيمة مضافة، والتفرغ يؤدي لخسارة خبرات وقامات كبيرة.

زيادات أعضاء الشيوخ يجب أن تكون طفيفة.

وأشار إلى أهمية زيادة أعضاء مجلس النواب بما يتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة، بشرط أن يتم وضعه بعناية وربطه بالدوائر الانتخابية بشكل مناسب، مضيفا أن زيادات أعضاء الشيوخ يجب أن تكون طفيفة.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بعنوان «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين»، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.