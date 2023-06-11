الجامعات الخاصة تفتح باب التسجيل المبكر لطلاب الثانوية العامة 2023

بدأت الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، فتح باب التسجيل المبكر للالتحاق بمختلف الكليات للعام الجامعي الجديد 2023-2024، في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات الخاصة 2023، والمقرر أن ينطلق رسميا عقب الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة 2023 وإعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

وكشفت مصادر بـ«الأعلى للجامعات الخاصة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعات بالفعل بدأت تستقبل طلبات الالتحاق لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وفقاً للضوابط المحددة من قبل المجلس.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأضافت المصادر، أنه بالنسبة للجامعات التي فتحت التسجيل المبكر لطلاب الثانوية العامة 2023: «الأمر عادي وكل الجامعات فتحت التسجيل ودا بيكون مبدئي دون أي مصاريف إدارية كنظام حجز دور، ولكن لا يتم قبول الطالب بالكلية التي سجل بها إلا بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وكذلك اجتياز الطالب لشرط المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بشأن الحدود الدنيا للقبول بالكليات وتحقيقه شروط الالتحاق التي حددها الأعلى للجامعات».

مصاريف الجامعات الخاصة 2023

وأضافت المصادر، أن الجامعات بدأت في الكشف عن مصاريف العام الدراسي الجديد 2023-2024 للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لافتا إلى أن متوسط نسب الزيادة في المصاريف الدراسية عن العام الماضي تصل لـ10% زيادة، موضحة أن هناك عددا من الجامعات قررت عدم الزيادة لقيمة المصاريف الدراسية.