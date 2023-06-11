حالة الطقس ودرجات الحرارة في أول يوم لامتحانات الثانوية.. عودة العاصفة الترابية

تبدأ غداً الإثنين أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023، وتنطلق بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وفقاً للجدول المعلن من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهناك تخوفات من عودة العاصفة الترابية أثناء أداء الامتحانات وهو ما يدفع الكثيرين لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة في أول يوم لامتحانات الثانوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في أول يوم لامتحانات الثانوية ومدى إمكانية عودة العواصف الترابية، متوقعة أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، ويكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في أول يوم لامتحانات الثانوية

ومن المتوقع في حالة الطقس ودرجات الحرارة في أول يوم لامتحانات الثانوية أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

تقلبات جوية تتأثر بها البلاد الآن

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التقلبات الجوية يوم الثلاثاء حيث تسود حالة سريعة من التقلبات الجوية تتأثر بها البلادن فمن المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي بقيم ضغطية منخفضة يعمل على دفع كتله هوائية صحراويه تؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ضمن العاصفة الترابية على بعض المناطق وتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد والصحراء الغربية علي فترات متقطعه، وتتساقط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

درجات الحرارة غدا

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في حالة الطقس ودرجات الحرارة في أول يوم لامتحانات الثانوية فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 35 - 24

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 34 - 24

- دمنهور 35 - 24

- وادي النطرون 36 - 22

- كفر الشيخ 33 - 23

- المنصورة 35 - 24

- الزقازيق 36 - 24

- شبين الكوم 35 - 23

- طنطا 33 - 22

- دمياط 27 - 22

- بورسعيد 26 - 23

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 35 - 22

- العريش 28 - 21

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 37 - 23

- نخل 35 - 17

- كاترين 29 - 17

- الطور 36 - 25

- طابا 34 - 27

- شرم الشيخ 36 - 28

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 25 - 18

- السلوم 28 - 18

- سيوة 37 - 20

- رأس غارب 36 - 27

- الغردقة 36 - 26

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 35 - 25

- حلايب 34 - 26

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 35 - 24

- بني سويف 35 - 24

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 38 - 25

- سوهاج 39 - 26

- قنا 40 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 41 - 28

امتحانات الثانوية العامة 2023

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبا وطالبة، وعدد لجان الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.