حالة الطقس غدا الاثنين.. أمطار ونشاط محدود للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين، حيث تشهد البلاد استقرارا ملحوظا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وتبدأ في الارتفاع الثلاثاء، لافتة إلى أنّ طقس الغد يكون معتدل في الصباح الباكر، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا نهارا

وأوضح خبراء الهيئة أنّ حالة الطقس غدا ستشهد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مناطق سقوط الأمطار الاثنين

كما يسود الاثنين نشاط رياح خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، فضلا عن أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 35 - 24

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 34 - 24

- دمنهور 35 - 24

- وادي النطرون 36 - 22

- كفر الشيخ 33 - 23

- المنصورة 35 - 24

- الزقازيق 36 - 24

- شبين الكوم 35 - 23

- طنطا 33 - 22

- دمياط 27 - 22

- بورسعيد 26 - 23

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 35 - 22

- العريش 28 - 21

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 37 - 23

- نخل 35 - 17

- كاترين 29 - 17

- الطور 36 - 25

- طابا 34 - 27

- شرم الشيخ 36 - 28

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 25 - 18

- السلوم 28 - 18

- سيوة 37 - 20

- رأس غارب 36 - 27

- الغردقة 36 - 26

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 35 - 25

- حلايب 34 - 26

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 35 - 24

- بني سويف 35 - 24

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 38 - 25

- سوهاج 39 - 26

- قنا 40 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 41 - 28