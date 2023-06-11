تحذير عاجل من «الأرصاد» بشأن حالة الطقس: عودة العواصف الترابية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار حالة عدم الاستقرار في حالة، إذ تشهد البلاد عودة العواصف الترابية، منتصف الأسبوع الجاري، والتي ستستمر حتى مساء الأربعاء.

عواصف ترابية وامطار رعدية

وكشفت الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، عودة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، وشمال الصعيد والصحراء الغربية، حيث تصل إلى حد العواصف الترابية على المناطق المفتوحة والصحراوية، على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المتوسطة والعالية الممطرة والرعدية أحيانًا، على السواحل الغربية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتمتد إلى خليج السويس ومدن القناة والسواحل الشرقية للبلاد ومناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، فقد جاءت كالتالي:-

درجات الحرارة الاثنين 12-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 32.

درجات الحرارة الثلاثاء 13-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأربعاء 14-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 27.