حالة الطقس اليوم.. تحسن الأحوال الجوية بشكل كامل على جميع الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 11-6-2023، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، ويكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما تشتد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الظاهرة الجوية الوحيدة المؤثرة في حالة الطقس اليوم، تتمثل في نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فتتراوح من خفيف إلى معتدل، وارتفاع من موج البحر المتوسط يتراوح من متر إلى متر ونصف، بينما يتراوح ارتفاع موج البحر الأحمر من من متر إلى 1.75 مترا، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

تحسن الأحوال الجوية

وبشكل عام تشهد البلاد منذ أمس تحسنا كاملا في الأحوال الجوية، عقب ارتفاع درجات الحرارة وانتهاء موجة العواصف الترابية والأمطار الرعدية التي شهدتها خلال الأيام الماضية، أما الآن فالأجواء مستقرة وتكون حارة نهارًا معتدلة ليلًا.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 23

- العاصمة الإدارية 33 - 23

- أكتوبر 34 - 23

- بنها 33 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 33 - 22

- كفر الشيخ 32 - 22

- المنصورة 32 - 23

- الزقازيق 33 - 24

- شبين الكوم 33 - 23

- طنطا 32 - 21

- دمياط 29 - 22

- بورسعيد 28 - 22

- الإسماعيلية 34 - 23

- السويس 34 - 21

- العريش 29 - 21

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 34 - 24

- نخل 34 - 21

- كاترين 28 - 17

- الطور 35 - 26

- طابا 32 - 27

- شرم الشيخ 36 - 27

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 31 - 18

- سيوة 36 - 19

- رأس غارب 36 - 28

- الغردقة 36 - 26

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 37 - 27

- شلاتين 35 - 25

- حلايب 34 - 26

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 35 - 24

- بني سويف 35 - 24

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 36 - 25

- سوهاج 37 - 27

- قنا 38 - 28

- الأقصر 39 - 28

- أسوان 40 - 29

- الوادي الجديد 39 - 28

- أبو سمبل 40 - 30.