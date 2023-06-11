السجن المشدد 6 سنوات لشقيقين بتهمة تجارة المخدرات في الإسماعيلية 

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد بالسجن المشدد 6 سنوات لشقيقين وغرامة مالية، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ومصادرة المضبوطات مع إلزامهما بدفع المصاريف الجنائية.

وكانت نيابة فايد الجزئية أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات وهما من «حجاج.م»، وشقيقه «تايسون.م» والمقيمين بدائرة مركز ومدينة فايد بتهمة حيازة مخدر الهيروين والاتجار فيه على نشاط واسع.

القبض على المتهمين

وألقت مأمورية مكبرة لمباحث فايد في الإسماعيلية القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي ضخم، فيما أكدت تحريات النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد اتجار المتهمين في الهيروين على نشاط واسع بدائرة المركز.

حملات في فايد لضبط تجار المخدرات

وشهد مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية حملات مكبرة خلال الأشهر القليلة الماضية على تجار المواد المخدرة نجحت خلالها في ضبط مصنع للهيروين بقرية سرابيوم.

ونجحت مأمورية مكبرة في مركز فايد مساء أمس السبت في مداهمة أحد أكبر مخازن تخزين الحشيش في الإسماعيلية بقرية سرابيوم وضبط 850 طربة حشيش والقبض على أحد المسؤولين عن تخزينه.