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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسماعيلية

كتب:

عمرو الورواري
10:38 ص | الأحد 11 يونيو 2023
حادث الإسماعيلية اليوم

حادث الإسماعيلية اليوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في حادث على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق» الزراعي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارة ملاكي «ط ط ن 9813» مع دراجة نارية أمام عزبة حسن أفندي بمدينة التل الكبير.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بثلاث سيارات إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما انتقل رجال الشرطة والمرور لمكان الحادث لفحصه.

وقالت المصادر الأمنية، إنه تم التحفظ على جثمان المتوفى ويدعى ماهر حمدالله عثمان، مقيم بمنطقة الشيخ مكرم بمركز سوهاج، سائق الدراجة النارية لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

أسماء المصابين  

وقالت مصادر طبية وأمنية، إن المصابين في حادث طريق الإسماعيلية الزقازيق، هم عبدالرحمن ماهر حمدالله، 14 سنة، وشقيقته «ريتاج»، ومعتز سيد جاد الرب، وتم نقلهم لمستشفى التل الكبير المركزي لتقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

وقالت المصادر، إن الإصابات اختلفت ما بين كسور وجروح سطحية وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، وجاري عمل الأشعات والتحاليل اللازمة لهم.

 

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