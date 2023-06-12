هبة طوجي تصل مصر خلال ساعات.. وتجري بروفتين قبل حفلها في الأوبرا

تصل خلال الساعات المقبلة الفنانة اللبنانية هبة طوجي للقاهرة من أجل إحياء حفل غنائي كبير فى دار الأوبرا المصرية رفقة الموسيقار الكبير أسامة الرحباني.

هبة طوجي تصل مصر خلال ساعات

علمت الوطن أن هبة طوجي من المقرر أن تجري بروفتين أساسيتين للحفل يومي الاربعاء والخميس وربما تزداد إذا كانت في حاجة لذلك.

يذكر أن حفل هبة طوجي سيكون يوم الجمعة المقبل على المسرح الكبير بالأوبرا.

حفل هبة طوجي يقام الجمعة 16 يونيو المقبل

وأعربت طوجي عن سعادتها بالعودة إلى مصر بعد غياب قرابة ثلاث سنوات، منذ آخر حفلاتها، وقالت في بيان: «اشتقت لمصر ومتحمسة للقاء الجمهور المصري في القاهرة بعد الغياب، وأحتفل معهم بألبومي الجديد (بعد سنين)».

أضافت هبة طوجي: «أتشرف أخيرا بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية العريق، برفقة الموسيقار أسامة الرحباني، وهي تجربة مثيرة وحماسية لي، رغم غنائي على كبرى مسارح العالم، تظل مصر وجمهورها قريبة لقلبي، كما أحببت الغناء باللهجة المصرية خلال إحدى أغنيات ألبومي الجديد وأهديها للجمهور».