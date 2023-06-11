استشاري كبد: معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس «سي» كانت مشكلتنا الأولى

قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي ورئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إنَّ معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس «سي» كانت المشكلة الأولى في مصر حتى وقت قريب، بل ووصمة كنا نجدها حتى في المؤتمرات الدولية والمراجع الطبية العالمية.

عز العرب: الإصابة بفيروس سي بمصر وصلت لـ 10% في 2014

وأضاف «عز العرب» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أنَّ الإحصائيات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، في عام 2014 أفادت بأنَّ 22% من الشعب المصري يعاني من «فيروس سي» ولكن مسح في 2015 أظهر نسبة أقل تبلغ 15% لمن عندهم الأجسام المضادة ونسبة 10% للمصابين بالفيروس وهو الأعلى عالميا.

علاج 2 مليون من فيروس سي

وأكد نجاح المبادرة التاريخية، 100 مليون صحة، ليتم علاج 2 مليون مواطن من فيروس سي خلال الفترة من 2014 وحتى إطلاق المبادرة ليتم علاج معظم المصابين أيضا.