«100 مليون صحة».. مبادرة الرئيس لدعم صحة المصريين

على مدار 8 سنوات، حرص الرئيس السيسى على تقديم يد العناية الصحية للمصريين، من خلال رفع كفاءة المنظومة، بما فى ذلك دعم المرضى، بإطلاق عدد من المبادرات الرئاسية الصحية تحت شعار «100 مليون صحة»، التى انطلقت من خلالها 17 مبادرة شملت الطفل والمرأة وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك حرصت القيادة السياسية على مساعدة الكثير من الحالات المرضية بالعبور من الألم والمعاناة الشديدة إلى الأمان، وتمثل ذلك فى الاستجابة لعلاج عدد من الحالات المرضية التى نشرت أخبارها على مواقع التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام المختلفة.

وتعمل المبادرات الرئاسية على استهداف جميع الفئات العمرية، وتغيير مفهوم الثقافة الصحية فى مصر.

17 مبادرة فرعية تخدم 70 مليون مواطن

د. حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، قال لـ«الوطن»: الرئيس السيسى أطلق مجموعة من المبادرات الصحية التى استهدفت جميع الفئات العمرية المختلفة، وكان على رأسها مبادرة «100 مليون صحة»، التى نالت إعجاب منظمة الصحة العالمية، حيث استطاعت الكشف على أكثر من 70 مليون مواطن.

أضاف: ذهب الرئيس لمبادرة فريدة من نوعها، وهى مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»، التى عملت على تخفيف آلام المواطنين، ومنع التكدسات والزحام أمام المستشفيات، ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة، فمن خلال المبادرة يتم الانتظار لمدة 3 أيام بشكل إلكترونى، وتم الانتهاء من إجراء أكثر من مليون و397 ألفاً و982 عملية جراحية، كذلك توسعت المبادرة فى تخصصاتها وأصبحت 17 تخصصاً وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى لتخفيف معاناة المواطنين، وكل ذلك دون مقابل مالى.

مصر خالية من «فيروس سي» بفضل المبادرات الرئاسية.. و«الرعاية الصحية»: تقديم 15 مليون خدمة طبية

وتابع: مصر حققت إنجازاً فى القضاء على فيروس سى، فأصبحت مصر خالية من المرض بعد أن استنزف القطاع الصحى لسنوات عديدة، وذهب الرئيس السيسى بحزمة الإصلاحات الصحية والمبادرات إلى الأم والجنين، فأطلق مبادرة «الكشف المبكر عن سرطان الثدى»، الأكثر توغلاً ونهشاً لأجساد السيدات لفترات طويلة، حيث استطاعت المبادرة الرئاسية اتباع أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية دون تحمل أى أعباء مالية، كما اهتم الرئيس بخلق جيل من الأطفال خالٍ من الأمراض، فأطلق مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»، وتطرق للمدارس بحملة «السمنة والتقزم والأنيميا».

«التأمين الصحي الشامل».. منظومة طبية بمعايير دولية

فى السياق نفسه، دشنت الدولة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، كنظام صحى إلزامى تكافلى اجتماعى، يقوم على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين فى النظام فى جميع مراحل حياتهم، كما تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، إذ يسعى التأمين الصحى الشامل الجديد إلى خفض معدلات المرض وتوفير الحماية الطبية لجميع أفراد الأسرة.

انطلق المشروع على عدة مراحل وفقاً للخطة الموضوعة؛ المرحلة الأولى كانت من نصيب محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان.

للاشتراك فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، على المواطنين فى المحافظات إحضار مجموعة من الأوراق والتى تتطلب ذهاب رب الأسرة إلى المركز أو الوحدة الصحية التابع لها محل السكن، ومعه بطاقة الرقم القومى، وإحضار بطاقات الرقم القومى للبالغين أو شهادات الميلاد المميكنة، والأطفال إحضار شهادات الميلاد فقط. وبعد ذلك يتم فتح ملف عائلى للأسرة، بعد تسجيل بيانات جميع الأفراد، وإجراء فحص شامل للأسرة، والانتفاع بالخدمات الصحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل يكون من خلال الملف العائلى فقط.

«السبكي»: 51.2 مليار جنيه قيمة التطبيق بمحافظات المرحلة الأولى

من جانبه، قال د. أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بعد مرور ثلاث سنوات على تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد منذ يوليو 2019، وتلاها إطلاق المنظومة فى محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء فى منتصف فبراير من العام الماضى 2021 تم تقديم 15 مليون خدمة طبية قدمتها الهيئة العامة للرعاية الصحية منذ بدء انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

وأكد لـ«الوطن» أن الخدمات الطبية تشمل طب الأسرة والفحوصات الطبية الشاملة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة، مروراً بالخدمات التشخيصية والعلاجية إلى العمليات والتدخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة وذات المهارة أو الطابع الخاص، التى يتم إجراؤها باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفقاً للممارسات الطبية العالمية، تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وفيما يتعلق بمجال طب الأسرة، أشار إلى القيام بـ7.5 مليون خدمة طبية تم تقديمها من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، البالغ عددها 137 منشأة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

وكشف «السبكى» عن إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظتى السويس وأسوان نهاية العام الماضى 2022، لتكتمل بذلك محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة. وعن تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى المرحلة الأولى، قال «السبكى»: بلغت تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى 51.2 مليار جنيه، تشمل 34.080 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، و8.885 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت، و3.150 مليار جنيه تكلفة التشغيل التجريبى، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه تكلفة الميكنة للمنظومة بتلك المحافظات.