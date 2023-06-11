إنجازات القطاع الصحي في 10 سنوات.. علاج على نفقة الدولة وتطوير مستشفيات

عرض برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «إنجازات القطاع الصحي في مصر خلال 10 سنوات».

تطور ملحوظ في القطاع الصحي

وجاء في التقرير: «القطاع الصحي في مصر خلال 10 سنوات، شهدت مصر تطورا ملحوظا في القطاع الصحي، وأطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية، حققت الدولة التغطية الصحية الشاملة، طبقت مصر نظاما صحيا متكاملا يتميز بالإتاحة، عملت الدولة على زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة».

وأوضح التقرير، أن الدولة اهتمت بزيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية، وحرصت على زيادة بند العلاج على نفقة الدولة، وجرى إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات في مختلف المحافظات، وتحملت الدولة تكلفة تصل إلى 120 مليار جنيه لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرا

ولفت التقرير: «تم العمل على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرا على المواطن، وإجراء مليون و567 ألفاً و750 عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار».