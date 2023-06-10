هل فحوصات المقبلين على الزواج بديل للفحص القديم؟.. «الصحة» تجيب

يخضع المقبلون على الزواج إلى فحوصات طبية إجبارية للحصول على شهادة صحية، بدونها لا يمكن إتمام إجراءات عقد القران، وبسبب كثرة الأمراض وانتشارها وحالات الطلاق الناتجة عن الأضرار الصحية أصبحت فحوصات الزواج إلزامية.

هل فحوصات المقبلين على الزواج بديل لفحص الزواج القديم؟

ونظرا لأن فحص المقبلين على الزواج لم يكن أمرا مستحدثا، فقبلها كان يخضع الزوجان لفحوصات طبية لكنها تتم بشكل روتيني وغير إلزامية، هو ما يدفع البعض للتساؤل: هل فحوصات المقبلين على الزواج بديل لفحص الزواج القديم؟.

وأجابت وزارة الصحة والسكان عن ذلك السؤال، موضحة أن فحص المقبلين على الزواج تفعيل لنظام مميكن حديث لتحاليل ما قبل الزواج بالتنسيق مع وزارة العدل، مشيرة إلى أنه سوف يتم إيقاف إصدار الشهادات القديمة.

الأوراق المطلوبة لفحوصات الزواج

حددت وزارة الصحة والسكان الأوراق المطلوبة لإجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزوج، والتي جاءت على النحو التالي:

بالنسبة للمصريين يشترط وجود:

- بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه.

- صورة الرقم القومي للطرف الآخر.

بالنسبة لغير المصريين يشترط وجود:

- جواز السفر أو وثيقة اللجوء.

- صورة إثبات الهوية للطرف الآخر.

إحضار صورة شخصية 6*4 بالنسبة للمصريين وغير المصريين عند طباعة الشهادة.

خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج

حددت وزارة الصحة خطوات إجراءات فحص المقبلين، على النحو التالي:

- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

- التوجه لأقرب وحدة صحية من الوحدات المخصصة لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة الشهادة.

- إجراء الفحوصات الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.

أماكن فحص المقبلين على الزواج

لمعرفة أماكن فحص المقبلين على الزواج يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن: 15335، أو زيارة موقع 100 مليون صحة.

- لمعرفة أماكن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج بكل محافظات الجمهورية.

مواعيد عمل وحدات فحص المقبلين على الزواج

تعمل الوحدات الصحية والمراكز المخصصة لفحص المقبلين على الزواج والموزعة على مستوى المحافظات، بشكل يومي عدا يوم الجمعة، من الساعة الـ9 صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

يجري استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

سعر استخراج شهادة فحوصات المقبلين على الزواج

تصل رسوم استخراج الشهادة إلى 220 جنيهًا، شاملة التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة.

هدف مبادرة فحص المقبلين على الزواج

الهدف من مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بناء أسرة صحية خالية من الأمراض في المستقبل، فيتم الكشف عن الأمراض الآتية:

- الأمراض غير السارية.

- الأمراض المعدية والمنتقلة جنسيا.

- فصيلة الدم ومُعامل RH.

- الأمراض الوراثية.

- الصحة الإنجابية.