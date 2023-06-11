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الجمهور يحتفل بعيد ميلاد فريدة فهمي في ندوة تكريمها

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:45 م | الأحد 11 يونيو 2023
ندوة تكريم فريدة فهمي بقصر السينما

ندوة تكريم فريدة فهمي بقصر السينما

تقام حاليا، ندوة تكريم الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، بقصر ثقافة السينما، تقديرا لمشوارها الفني الكبير، بحضور عدد كبير من الجمهور.

الجمهور يحتفل بعيد ميلاد فريدة فهمي

وحرص الجمهور الحاضر، باحتفال بعيد ميلاد الفنانة فريدة فهمي الـ88، بالغناء لها «كل سنة وأنت طيبة»، وسط فرحة عارمة لها.

بينما قالت فريدة فهمي، إنها تشكر الفنان تامر عبد المنعم، بأنه الوحيد الذي كرم الفنان زوجها الراحل على رضا، رغم كونه المخرج الوحيد المصري، الذي استطاع أن يرسم صورة فنية واستعراضية متميزة، من خلال فيلم «غرام في الكرنك».

يذكر أن فريدة فهمي، ممثلة مصرية من مواليد عام 1940، تخرجت في كلية الآداب، وعملت على تأسيس فرقة رضا مع زوجها «علي رضا» وأخيه «محمود رضا»، وفي الثمانينيات حصلت على الدكتوراة في الرقص من الولايات المتحدة، ومن أبرز أفلامها «الأخ الكبير، إسماعيل يس في البوليس الحربي، غرام في الكرنك، جميلة».

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بقلم أحمد عبد الرحمن