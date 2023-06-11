الجمهور يحتفل بعيد ميلاد فريد فهمي في ندوة تكريمها

تقام حاليا ندوة تكريم الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، بقصر ثقافة السينما، وذلك تقديرا لمشوارها الفني الكبير، بحضور عدد كبير من الجمهور.

الجمهور يحتفل بعيد ميلاد فريدة فهمي

وحرص الجمهور الحاضر باحتفال عيد ميلاد الفنانة فريدة فهمي الـ88 على الغناء لها: «كل سنة وأنتي طيبة»، وسط فرحة عارمة لها.

ومن جانبها، شكرت فريدة فهمي، الفنان تامر عبد المنعم لأنه الوحيد الذي كرم زوجها الراحل علي رضا، رغم كونه المخرج الوحيد المصري الذي استطاع أن يرسم صورة فنية واستعراضية متميزة من خلال فيلم غرام في الكرنك.

من هي فريدة فهمي؟

يذكر أن فريدة فهمي، ممثلة مصرية من مواليد عام 1940، تخرجت في كلية الآداب وعملت على تأسيس فرقة رضا مع زوجها «علي رضا» وأخيه «محمود رضا» وفي الثمانينيات حصلت على الدكتوراه في الرقص من الولايات المتحدة، ومن أبرز أفلامها «الأخ الكبير، إسماعيل يس في البوليس الحربي، غرام في الكرنك، جميلة».