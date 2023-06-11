استشاري كبد: علاج 2 مليون مواطن من فيروس سي بالدواء المصري 

قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي ورئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إنَّ بارقة الأمل للمشكلة الصحية الأولى في مصر، وهي الإصابة بفيروس سي، كانت باكتشاف الأدوية الفعالة للفيروس «سوفالدي» في 6 ديسمبر 2013، الذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية.

شراء كميات تغطي جميع المحافظات

وأضاف «عز العرب» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أنَّ أول مريض مصري تلقى عقار لعلاج فيروس سي في مركز علاجي تابع للجنة القومية لمكافحة الفيروسات مجانا خلال 10 أشهر فقط من تاريخ اكتشاف الأدوية الفعالة للفيروس، مؤكدا: «تم اعتمادها والاتفاق مع الشركة المنتجة على شراء كميات تغطي كافة المحافظات وبتكلفة 1% من السعر العالمي، ما يعد إنجازا لوزارة الصحة وقتها».

الكشف على 62 مليون مواطن

وتابع الاستشاري ورئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي، أنَّه خلال 7 أشهر فقط، من أكتوبر 2018 وحتى أبريل 2019، من خلال مبادرة 100 مليون صحة، تم الكشف على 62 مليون مواطن واكتشاف إصابة 2 مليون مصري تم علاجهم بالدواء المصري ما أعاد الثقة والاعتبار للدواء المصري عالميا ووفر العملة الصعبة أيضا.