أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية من المحافظات والعكس

تتجه أعين المواطنين في الوقت الراهن إلى مدينة الإسكندرية من أجل قضاء مصيف 2023 بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المقبلة، ما يتبعه ضرورة معرفة أسعار التنقلات عبر القطارات من المحافظات الأخرى لاحتساب تكلفة الانتقال كونها بند مهم من كافة المصاريف الخاصة بعطلة الصيف.

وتقدم «الوطن» لكافة القراء أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية من المحافظات وفقا لأحدث إعلان من هيئة السكك الحديدية لاعتماد الاسعار الجديدة التي بدأ العمل بها من يونيو الجاري.

أسعار تذاكر قطارات القاهرة - الإسكندرية

شهدت أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد اليوم على خط القاهرة الإسكندرية بالوجه البحري تباين على حسب انواع القطارات وجاءت كالتالي:

- سعر تذكرة القطار الإسباني من القاهرة إلى الإسكندرية 80 جنيها للدرجة الأولى، و65 جنيها للدرجة الثانية.

- سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى الإسكندرية 60 جنيها.

- سعر تذكرة قطار الدرجة الثالثة من القاهرة إلى الاسكندرية 40 جنيها.

- سعر تذكرة قطار الـ VIP من القاهرة إلى الإسكندرية 145 جنيها للدرجة الأولى، و115 جنيها للدرجة الثانية.

- سعر تذكرة قطار تالجو من محطة القاهرة إلى الاسكندرية 225 جنيها للدرجة الأولى، و150 جنيها للدرجة الثانية.

أسعار قطارات الإسكندرية من المحافظات

كما شهدت قطارات الإسكندرية من المحافظات والعكس أسعار عدة تخص الدرجة الثالثة جاءت كالتالي:

- من الإسكندرية إلى الواسطى 80 جنيها.

- من الإسكندرية إلى بنى سويف 85 جنيها.

- من الإسكندرية إلى مغاغة 100 جنيه

- من الإسكندرية إلى المنيا 105 جنيهات.

- من الإسكندرية إلى أسيوط 115 جنيها.

- من الإسكندرية إلى أبوتيج 120 جنيها.

- من الإسكندرية إلى صدفا 120 جنيها.

- من الإسكندرية إلى طما 120 جنيها.

- من الإسكندرية إلى المراغة 130 جنيها.

- من الإسكندرية إلى سوهاج 130 جنيها.

- من الإسكندرية إلى طهطا 130 جنيها.

- من الإسكندرية إلى المنشأة 130 جنيها.

من الإسكندرية إلى العسيرات 135 جنيها.

- من الإسكندرية إلى جرجا 135 جنيها.

- من الإسكندرية إلى البلينا 135 جنيها.

- من الإسكندرية إلى أبوتشت 135 جنيها.

- من الإسكندرية إلى فرشوط 135 جنيها.

- من الإسكندرية إلى نجع حمادي 145 جنيها.

- من الإسكندرية إلى دشنا 145 جنيها.

- من الإسكندرية إلى قنا 145 جنيها.

- من الإسكندرية إلى قفط 150 جنيها.

- من الإسكندرية إلى قوص 150 جنيها.

- من الإسكندرية إلى الأقصر 150 جنيها.

- من الإسكندرية إلى أرمنت 160 جنيها.

- من الإسكندرية إلى إسنا 165 جنيها.

- من الإسكندرية إلى السباعية 165 جنيها.

- من الإسكندرية إلى المحاميد 165 جنيها.

- من الإسكندرية إلى إدفو 170 جنيها.

- من الإسكندرية إلى سلوا 170 جنيها.

- من الإسكندرية إلى كلابشة 175 جنيها.

- من الإسكندرية إلى كوم أمبو 175 جنيها.

- من الإسكندرية إلى دراو 175 جنيها.

- من الإسكندرية إلى بلانة 175 جنيها.

- من الإسكندرية إلى أسوان 180 جنيها.