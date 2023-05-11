مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة الجديدة.. 13 رحلة يومية

أعلنت سكك حديد مصر عن مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة في الوقت الراهن التي تبدأ من السادسة صباحا يوميا وتختتم مع الساعة الثامنة وثلث مساء، وفقا لأنظمة الذهاب والعودة من الإسكندرية إلى القاهرة.

وتقدم «الوطن» مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة الجديدة البالغ عددها 13 رحلة يومية، والعكس بالنسبة للعودة بحسب ما أعلنته سكك الحديد للمواطنين.

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية

- قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر 8.00 صباحا.

- قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية 8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية 10.00 صباحا.

- قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية 12.30 ظهرا.

- قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية 14.25 ظهرا.

- قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية 15.35 عصرا.

- قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية 17.10 مساء.

- قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية 18.00 مساء.

- قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر 19.00 مساء.

- قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية 20.15 مساء.

- قطار رقم 1203 القاهرة الاسكندرية «روسى» 13.25 ظهرا.

- قطار رقم 23 القاهرة الاسكندرية «روسى» موعد قيامة الساعة 17.20 ظهرا.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة الجديدة

- قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة 6.00 صباحا.

قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر 7.00 صباحا.

- قطار رقم 904 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر 8.00 صباحا.

- قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة 8.15 صباحا.

- قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة 11.30 صباحا.

- قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة 13.00 ظهرا.

- قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة 15.30 عصرا.

- قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة 18.00 مساء.

- قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة 20.10 مساء.

- قطار رقم 920 مكيف الاسكندرية طنطا 22.00 مساء.

- قطار رقم 18 الاسكندرية القاهرة «روسى» 13.10 ظهرا.

- قطار رقم 28 الاسكندرية القاهرة «روسى» 20.20 مساء.