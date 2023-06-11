استشاري كبد: تكلفة عقار فيروس سي كانت 84 ألف دولار في بداية اكتشافه

قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي ورئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إنَّ اللوجستيات من وزارة الصحة ساهمت في التصدي الفعال للإصابة بـ «فيروس سي» وتخفيض تكلفة العلاج بالعقار إذ كانت في بداية اكتشافه 84 ألف دولار، كاشفا عن نجاح مصر في علاج 2 مليون مواطن من الإصابة بالمرض منذ 2014 حتى إطلاق مبادرة 100 مليون صحة.

عز العرب: عدم الاكتشاف المبكر للإصابة بفيروس سي مشكلة أغلب المرضى

وأضاف «عز العرب» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أنَّ مشكلة أغلب المصابين بـ «فيروس سي» عدم إدراكهم للإصابة إلا بعد ظهور مضاعفات خطيرة مثل تليف الكبد على مدار 20 عاما بل وأورام سرطانية.

مبادرة 100 مليون صحة ساهمت في الاكتشاف المبكر للإصابة بفيروس سي

وتابع رئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي، أنَّ التحدي الأكبر لوزارة الصحة كان الاكتشاف المبكر للإصابة بـ «فيروس سي» من خلال مبادرة 100 مليون صحة، التي ساهمت في اكتشاف مبكر لأمراض أخرى مثل «السكر» و«الضغط» و«السمنة» ما يعد إنجازا.