وزير التعليم يحذر من أي محاولات غش بامتحانات الثانوية العامة.. عقوبات صارمة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تغطية مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، من خلال غرف العمليات، لضمان انضباط سير الامتحانات.

تدوير العمال بلجان الثانوية العامة

كما شدد الوزير، على التأكد من إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش في اللجان.

وجرى التشديد أيضا على اتخاذ كل الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

جاء ذلك في اجتماع وزير التربية والتعليم بمديري المديريات ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام الامتحانات، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية، ووائل شعراوى مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، وعبد الله الشحات القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية.