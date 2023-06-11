مفكر سياسي: تنظيم الإخوان كان يريد بناء شرق أوسط بـ«لحية»

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث والمفكر السياسي، إن ثورة 30 يونيو كانت ضرورة وطنية، لأن جماعة الإخوان كانت فاشية وفاشلة في الحكم، مشيرًا إلى أن هذه الجماعة سرقت طموحات الشباب في 25 يناير وحكمت مصر، وقدمت نموذج إقصائي في الحكم، حيث ضربت مفهوم المواطنة والأمن في مقتل.

وأشار إلى أن الإخوان كانت تريد بناء شرق أوسط جديد بلحية، يُحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية بامتياز، وعمود الخيمة لهذا الشرق الأوسط الجديد، هو جماعة الإخوان الإرهابية.

أحمد: زيادة أعداد العمليات الإرهابية بفترة حكم الإخوان

وأضاف «أحمد» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على شاشة «قناة ten»، أنَّ العمليات الإرهابية زادت بصورة كبير أثناء حكم الإخوان، حيث حدث ما يقرب من 1200 عملية إرهابية، من تنظيمات تتقاطع تنظيميًا مع هذه الجماعة، مشيرًا إلى أن هذه العمليات، حدثت بغطاء سياسي من جماعة الإخوان الإرهابية.

هجرة غير مسبوقة للمسيحيين من مصر خلال حكم الإخوان

ولفت إلى أن نسبة المسيحيين الذي هاجروا من مصر أثناء حكم الإخوان لم تحدث من قبل، فضلا عن أن هذه الفترة، شهدت الاعتداء على عشرات الكنائس، وهذا يضرب الأمن القومي المصري في مقتل.