محمد عبدالعزيز لـ«الشاهد»: تنظيم الإخوان اختطف ثمار 25 يناير

كشف النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، عن شهادته بشأن أحداث ثورة 30 يونيو.

اختطاف ثورة 25 يناير

قال خلال لقائه ببرنامج الشاهد، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، إن الحراك السياسي الذي بدأ مع ثورة يناير 2011، اختطف في لحظة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز مرسي.

وأضاف أن في مشهد لحظة إعلان انتخابات الرئاسة، وصل للجميع انطباع بإحباط شديد جدا، وأن هذه النتيجة بأي حال من الأحوال غير معبرة عن الحراك السياسي الذي بدأ في 2011.

حلم بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة

وأشار إلى أنه إذا كانت الناس في بعض مطالبها، أصابت أو أخطأت إلا أن الجميع كان لديه حلم ببناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، شعاراتها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وأن المواطنين لا يوجد بينهم تمييز أمام القانون على أساس الدين أو النوع أو العرق.

وأكد أن الجميع اكتشف أنهم أمام واقع مختلف تماما، وأن هناك جماعة تختطف كل ثمار هذا الحراك.