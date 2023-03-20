ندوتان عن الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى في جامعة الزقازيق

عقدت ندوتان توعويتان بكليتي الآداب والهندسة بجامعة الزقازيق حول الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي في ضوء المبادرة الرئاسية «تصدوا معنا»، من أجل التوعية بخطورة الشائعات باعتبارها أحد عناصر حروب الجيل الرابع.

ندوة توعوية لطلاب جامعة الزقازيق

حاضر في كلية الهندسة د.محمد غريب مندوب وزارة الشباب والرياضة، بينما حاضر بكلية الآداب د.ياسمين حمدي المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية بجامعة العريش والمدرب ببرنامج مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، بإشراف د.رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعلىم المدني ومنسق عام المبادرة على مستوي المحافظة وبحضور أ. منال عادل أخصائي برلمان الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالاضافة إلي، عدد من الطلاب من الكليتين.

مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي

تم مناقشة مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي خلال الندوتين، بالاضافة إلى كيفية التصدي للشائعات حتي لا تؤثر على مصالح الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

كما تم تناول مفهوم الأمن القومي في إطار فلسفة قومية شاملة مع الأخذ في الإعتبار بكل المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، حيث يعد عملية محلية مركبة تتكون من عناصر ومجالات متعددة منها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري والجيوبوليتيكي والسيبراني، والذي يعد الأكثر تأثيرا في جميع مجالات الأمن القومي.

وخلال الندوتين تم فتح نقاش مثمر مع الطلبة والطالبات، وعمل عروض تقديمية لآليات مواجهة الشائعات وكيفية التصدي لها، وفق منهجية واضحة ومحددة.