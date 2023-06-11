عاجل.. جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن هدف الوداد في مرمى الأهلي

أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، أن الهدف الذي سجله نادي الوداد البيضاوي المغربي في شباك النادي الأهلي، جاء من خطأ غير صحيح.

وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين في الوقت الحالي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على ملعب ستاد مركب محمد الخامس.

جهاد جريشة يعلن عن مفاجأة بشأن هدف الوداد في شباك الأهلي

وقال «جريشة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكم الدولي الأثيوبي باملاك تيسيما احتسب خطأ غير صحيح بصورة نهائية على علي معلول، لاعب النادي الأهلي.

وأشار إلى أن الخطأ أثر على نتيجة المباراة التي تقام في الوقت الحالي، خاصة أن لاعب الوداد تحايل من أجل الحصول على بطاقة صفراء، وهو ما حدث بالفعل.

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