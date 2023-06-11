أغرب 7 هدايا لتوقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد بالمحافظات «ديك رومي وشقة»

انطلقت مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، لتترقب الجماهير المصرية نتيجة المباراة على أحر من جمر في حين أعلنت بعض العلامات تجارية والمحلات بالمحافظات عن جوائز وهدايا لأصحاب توقع النتيجة الصحيحة لمباراة اليوم.

نتيجة مباراة الأهلي والوداد تنشر السعادة بين المواطنين

قال محمد وليد، صاحب مطعم بسوهاج، إنه قرر منح صاحب التوقع الأول لمباراة الأهلي والوداد اليوم بيتزا وقسيمة شراء بقيمة 300 جنيه مجانا.

في حين قال وجدي علي من سوهاج إنه قرر خفض سعر المطبخ لصاحب التوقع الأول للمقبل على الزواج بنسبة تصل 50 %، رغبة بالمساعدة لأبناء جيله وزيادة بفرحة الفوز التي يتمناها اليوم.

توقع نتيجة مباراة اليوم وأحصل على هدية

وعبر صفحات المحال التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي وضعت المحلات الجوائز لمن يتوقع نتيجة المباراة ثم مشاركة المنشور، وترصد «الوطن» أغرب الجوائز التي أعلن عنها اليوم بالمحافظات وهى،

أبرز هدايا اليوم كفتة وشقة وديك رومي

- أعلن صاحب محل دواجن بمحافظة سوهاج إهداء قسيمة مشتريات بـ3 آلاف جنيه بينها «ديك رومي» لصاحب التوقع الصحيح لمباراة اليوم.

في حين خصص صاحب محلات ملابس رياضية «زي النادي الأهلي» لصاحب التوقع الصحيح لنتيجة المباراة، أما في الشرقية فقد أعلن صاحب محل إهداء صاحب التوقع الصحيح زي نادى المقاولون العرب.

-حددت صالة جيم بمدينة سوهاج اشتراك شهرى مجاني لصاحب أول توقع صحيح لنتيجة المباراة وخصم 60% لصاحب التوقع الثاني والثالث خصم 40% على اشتراك الجيم.

-بينما أهدى مكتب تصميمات تصميم شقة عروسين مجانا لصاحب أول تعليق صحيح وتي شيرت الأهلي لصاحب التوقع.

- في حين حدد صاحب محل أدوات رياضية جائزة صاحب التوقع الأول بقسيمة شراء 500 جنيه، فيما رفع محل أخر القسيمة لـ2000 جنيه.

- أعلن محل مفروشات وستائر عن إهداء ستارة لعروسين توقعا نتيجة مباراة اليوم بشكل صحيح.

-وضع محل مشويات بمحافظة الإسكندرية جائزة لصاحب التوقع الصحيح لنتيجة مباراة اليوم كيلو كفتة.