هل تمثل حالة الطقس في المغرب عقبة أمام الأهلي في مباراة الوداد؟

يلعب النادي الأهلي اليوم الأحد 11 يونيو ضد نظيره الوداد المغربي مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، ما يجعل الكثيرين يتساءلون عن هل تعوق حالة الطقس اليوم بالمغرب الشياطين الحمر.

حالة الطقس في المغرب اليوم

كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية بدولة المغرب، عن حالة الطقس بالمغرب المتوقعة خلال الساعات المقبلة والتي تتزامن مع مباراة الأهلي والوداد المغربي، إذ تتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى وتهدد بسقوط أمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة.

كما تنشط الرياح المحملة بالغبار شمال الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع ارتفاع سرعة الرياح شمال الأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية ووسط البلاد.

وتتراوح درجات الحرارة في الدار البيضاء اليوم ما بين 18 و24 درجة وذلك أيضا بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى.

موعد مباراة الأهلي والوداد اليوم

ويشهد ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء انطلاق صافرة الحكم، معلنة بداية لقاء إياب دوري أبطال أفريقيا 2023، بين الأهلي والوداد المغربي اليوم الأحد في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والساعة 9 بتوقيت المغرب وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد اليوم

وتنقل المباراة بشكل حصري قناة بي إن سبورت 4 والتي يمكن متابعتها عبر التردد الآتي:

التردد (ميجا هرتز) 12604، معدل استقطاب الموجة أفقي، معدل الترميز 2750، معدّل تصحيح الخطأ 2/5، إشارة إرسال البث DVB-S2.