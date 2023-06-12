اللمسات الأخيرة لامتحانات الثانوية في مطروح والإسكندرية.. وتحذيرات للطلاب

تنطلق بعد ساعات، امتحانات الثانوية العامة في محافظتي مطروح والإسكندرية، واستعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح للامتحانات، كما استعدت مديرية تعليم الإسكندرية لهذا الحدث بالعديد من الإجراءات، منها التحذيرية للطلاب وأخرى لضمان سير الامتحانات بشكل سهل ودون حدوث أي أزمات وحتى يستطيع الطلبة التركيز التام خلال وقت الامتحان وتلافي أي شيء يؤثر على أداء الطلاب خلال سير اللجان منذ بداية اليوم الأول وحتى نهاية الامتحانات.

مطروح تستعد لامتحانات الثانوية العامة

وقال إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم لـ«الوطن» إنه جري تجهيز 13 لجنة امتحانات الثانوية العامة في مدن مطروح الحمام والضبعة والعلمين ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، وسيتم توزيع الأسئلة من خلال 3 مراكز توزيع علي جميع اللجان، تبدأ من فجر اليوم الاثنين، ومتابعة غرفة العمليات مع رؤساء اللجان العملية الامتحانية، لحظة بلحظة.

استعدادات الإسكندرية لامتحانات الثانوية العامة

وأكد الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن» أن مديرية تعليم الإسكندرية استعدت جيدا لامتحانات الثانوية العامة وتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والعمل على حل أى مشكلة فور حدوثها، وتم التنبيه على المراقبين والمشرفين بحسن معاملة الطلاب والهدوء، كما تحذر المديرية من اصطحاب أى أدوات تخالف الامتحانات وأهمها التليفون المحمول الذي قد يعرض الطالب للحرمان من الامتحانات.

فصل نهائي بسبب المحمول

وأوضح بسيوني محمد بسيوني مدير عام إدارة العجمي التعليمية لـ«الوطن» أن غرفة عمليات إدارة العجمي انتهت من كل الاستعدادات من إقامة الشوادر وتأمين دخول وخروج الطلاب إلى لجان الامتحانات، وأنصحهم بالحضور مبكرا لعدم حدوث تأخير حيث لن يُسمح بدخول طالب بعد مرور 15 دقيقة من بدء الامتحانات، ونحذر من اصطحاب التليفون المحمول لأن العقاب فيه يبدأ من حرمان من مادة في حالة أن يكون مغلقا أو حرمان من جميع المواد في حالة أن يكون مفتوحا، وفصل نهائي في حالة الاستخدام أو تصوير الورقة الامتحانية وانتهينا من وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لبدء الامتحانات.