نصائح نفسية لتجنب فوبيا لجنة الامتحان في الثانوية العامة.. شهيق طويل

حالة من القلق والتوتر تسيطر على ماراثون الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات غدا، فبعض الطلاب مجرد سماع كلمة «امتحان» يتملكه الخوف الذي قد يصل إلى مرحلة الفوبيا.

نصائح لتفادي فوبيا لجنة الامتحان

بعض الطلاب عند استلام ورقة الأسئلة يتعرض لفوبيا، وربما من كثرة التوتر قد ينسى المعلومات التي ذاكرها، فالبعض قد يفكر في ترك المادة الدراسية أو تأجيلها ونتيجة لذلك قدم الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي بتوجيه عدة نصائح للطلاب الذين يعانون من فوبيا الامتحان ومنها ممارسة الرياضة بانتظام لأن ذلك يساعد على الاسترخاء، حسب تصريحاته لـ«الوطن».

يفضل تناول الفواكهة التي تعمل على الاسترخاء ومنها الكاجو والفسدق والبعد عن مادة الكافيين مثل الشاي والقهوة والنسكافية، مضيفا أنه في حال تعرض الشاب لفويبا الامتحان أثناء استلام ورقة الأسئلة يجب عليه أن يقوم بعملية شهيق لمدة دقيقة واحدة سوف تساعده على الاسترخاء.

وتابع استشاري الصحة النفسية أن الطالب يتعرض لفوبيا الامتحان لأن الشعور بالقلق الزائد يؤدي لزيادة هرمون الأدرينالين الذي نحتاجه بنسبة معينة ومع ذلك، في عدد قليل من الناس، يتجاوز اندفاع الأدرينالين الحدود الطبيعية وقد يؤدي إلى بعض النتائج السلبية.

أعراض الإصابة بفويبا الامتحان

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بفويبا الامتحان وذلك بحسب موقع «مايو كلينك» منها مشاعر الغضب والخوف والعجز وخيبة الأمل و صعوبة التركيز والتفكير السلبى.

امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الجاري غدا، موضحة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا، من بينهم 276211 طالبا بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا بالشعبة العلمية «علوم»، و98658 طالبا بالشعبة العلمية «رياضيات».