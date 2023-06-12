بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان وتفتيشهم بالعصا الإلكترونية

بدأ توافد طلاب الصف الثالث الثانوي على لجان الامتحانات، لأداء أول امتحانات الثانوية العامة 2023، في المواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدي نحو 783 ألفا و25 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية امتحان مادة التربية الدينية، في 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

تفتيش طلاب الثانوية العامة بالعصا الإلكترونية

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم إلى امتحان مادة التربية الدينية، للتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية».

ووجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بتفتيش طلاب الثانوية العامة 3 مرات باستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية «أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، وبعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية».

منع دخول التليفون مع الملاحظين

وأكدت وزارة التربية والتعليم، عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، عدا رؤساء اللجان الثانوية العامة للتواصل مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية والغرفة المركزية بوزارة التعليم، لرصد أي مشكلات أو عوائق أثناء الامتحانات للتدخل وسرعة حلها على الفور.