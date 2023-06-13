مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية

تختلف مواقيت الصلاة بين محافظة وأخرى على مستوى محافظات الجمهورية، نظرا للتغير اليومي في حركة الشمس، لذا قدّمت هيئة المساحة المصرية، بيانا حول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، حيث تختلف المواعيد في صلاوات الفجر والمغرب والعشاء، وتستقر في صلاتي العصر والظهر.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-6-2023، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:15 صباحًا

أذان الظهر: 12:48 مساء

أذان العصر: 4:13 مساء

أذان المغرب: 7:42 مساء

أذان العشاء: 9:09 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحا

أذان الظهر: 12:50 مساء

أذان العصر: 4:13 مساء

أذان المغرب: 7:40 مساءً

أذان العشاء: 9:09 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحًا

موعد أذان الظهر: 1:03 مساء

موعد أذان العصر: 4:35 مساء

موعد أذان المغرب: 8:03 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:33 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:07 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:54 مساء

موعد أذان العصر: 4:29 مساء

موعد أذان المغرب: 7:55 مساء

موعد أذان العشاء: 9:28 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:25 صباحًا

أذان الظهر: 12:49 صباحًا

أذان العصر: 4:07 مساء

أذان المغرب: 7:37 مساء

أذان العشاء: 9:02 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر: 4:01 صباحا

أذان الظهر: 12:54 مساء

أذان العصر: 4:32 مساء

أذان المغرب: 7:59 مساءً

أذان العشاء: 9:34 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:9 صباحًا

موعد أذان الظهر: 1:02 مساء

موعد أذان العصر: 3:39 مساء

موعد أذان المغرب: 9:06 مساء

موعد أذان العشاء: 9:40 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:16 صباحا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:18 مساء

أذان المغرب: 7:46 مساء

أذان العشاء: 9:14 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:02 صباحًا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:32 مساء

أذان المغرب: 7:59 مساء

أذان العشاء: 9:35 مساء