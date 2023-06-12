وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتابع توزيع صناديق أوراق امتحانات الثانوية

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى، مدير التعليم العام، ومسؤولي مركز توزيع الأسئلة.

الالتزام بتوقيت توزيع الأسئلة على الطلاب

وشدد وكيل وزارة التعليم، في كفر الشيخ، على ضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة للثانوية العامة بكفر الشيخ، من خلال مركز التوزيع إلى اللجان وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، وذلك لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار لجان الامتحان فى الوقت المحدد.

قدم عبد الله رسالة شكر وتقدير لرجال الأمن البواسل، وذلك للتعاون المثمر والفعال والدور الإيجابي المميز في تأمين مركز الأسئلة وكذلك تأمين مقار لجان الامتحانات على مستوى محافظة كفر الشيخ.

خروج جميع خطوط السير

واطمئن عبدالله على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 76 لجنة، وعدد الطلاب بها 25 ألف و99 طالب وطالبة، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية.

وشدد على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.