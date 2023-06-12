بدء امتحان التربية الدينية للثانوية العامة.. وإجراءات مشددة ضد الغش

بدأ امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية، قبل قليل، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بالمواد غير المضافة للمجموع، وسط إجراءات احترازية ووقائية إجراءات مشددة لمكافحة الغش ومنع دخول الطلاب إلى اللجان بأي أجهزة إلكترونية «موبايل سماعات» للتصدي لأي محاولات غش.

بدء امتحان التربية الدينية

وبدأ امتحان التربية الدينية للثانوية العامة في الساعة التاسعة صباحا، ويستمر لمدة ساعة ونصف الساعة، لينتهي في الساعة العاشرة والنصف، على أن يبدأ امتحان مادة التربية الوطنية الساعة الحادية عشرة، ضمن المواد غير المضافة للمجموع.

أسئلة التربية الدينية بدون أسئلة مقالية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحان التربية الدينية للثانوية العامة، يتضمن أسئلة موضوعية فقط «اختيار من متعدد» ودون أسئلة مقالية، ولن يتطلب تسميع سور قرآنية في الامتحان، وتتراوح الأسئلة بين الفهم والحفظ وتكملة كلمات ناقصة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه لن يتم تسليم الطلاب كتيبات مفاهيم بامتحان مادة التربية الدينية للصف الثالث الثانوي 2023، مشيرا إلى أنّ المجلدات يتم تسليمها في المواد الأساسية فقط وليس المواد غير المضافة للمجموع.