رحلة أوراق امتحانات الثانوية العامة بسوهاج.. تبدأ من المطار وتنتهي باللجان

تبدأ اليوم أولى أيام أمتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، حيث يؤدي 29 ألف و400 طالب وطالبة الامتحانات بمحافظة سوهاج في 11 إدارة تعليمية.

وتنطلق الأسئلة من مقرها الرئيسي إلى اللجان في إدارات طما وطهطا والمراغة وجهينة والمنشأة وساقلتة وسوهاج وأخميم ودار السلام والبلينا وجرجا وفقا لتصريح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

رحلة أسئلة امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

وكشف وكيل تعليم سوهاج رحلة أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة التي تبدأ باستلام الأوراق من المركز الرئيسي بمطبعة القاهرة على دفعات خلال فترة الامتحانات تحدد مواعيدها وزارة التربية والتعليم.

وصول الاسئلة للجان الامتحانية

ثم تصل الدفعات إلى مطار سوهاج الدولي ومنه إلى مركز التوزيع الرئيسي لمحافظة سوهاج بمدرسة نبيل فراج بمدينة سوهاج، ثم تبدأ اللجان الخاصة بالأسئلة بالتحرك بالأسئلة يوميا على مقرات اللجان الامتحانية، وفقا لبعد اللجنة بالمراكز المختلفة، وذلك بداية من الساعة 5 فجرا.

72 لجنة أمتحانية بسوهاج

وتعقد الإمتحانات بمحافظة سوهاج فى 72 لجنة و10 لجان تم تجهيزها إحتياطيا بينما تم تجهيز 22 إستراحة للمراقبين ورؤساء اللجان بمحافظة سوهاج حيث تم توفر كافة سبل الراحة الممكنة لهم خلال فترة الأمتحانات بسوهاج .