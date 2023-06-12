مصدر بـ«التعليم»: نحقق في أنباء عن تداول امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت مزاعم مجموعات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، بتداول أسئلة امتحان التربية الدينية، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبتين العلمية والأدبية اليوم الاثنين، وتتحقق من صحة ذلك.

«جروبات» الغش تزعم تداول أسئلة التربية الدينية

وقال مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تتابع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان التربية الدينية على صفحات الغش الإلكتروني للتأكد من صحتها، وهل هي نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب، أم لا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حالة صحة الأسئلة المتداولة للتربية الدينية للثانوية العامة، سيتم توقيع عقوبات رادعة على أي طالب قام بتصوير أو نشر أسئلة الامتحان على جروبات الغش، طبقا للقانون رقم 205 لسنة 2020 والتي تصل إلى الحرمان والحبس والغرامة.