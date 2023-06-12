قداسات في الكنائس لدعم طلاب الثانوية العامة.. «اللهم نجاحا لهم»

نظمت الكنائس القبطية على مستوى إيبارشيات الكرازة المرقسية، قداسات لطلبة الثانوية العامة، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، اليوم، تحت شعار «نجاحًا للطلبة والطالبات»، ومن المقرر أن تقيم الكنائس قداسًا كل يوم امتحانات من الساعة السادسة وحتى الثامنة.

أسقف منفلوط يصلي لطلبة الثانوية العامة

بدورها، نظمت إيبارشية منفلوط صلاة القداس الإلهي لـ طلبة الثانوية العامة، بكنيسة السيدة العذراء بدير الأمير تادرس الشُطبي الغربي بمنفلوط، وترأس الصلاة الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط ورئيس ديري الأمير تادرس الشُطبي الغربي والشرقي بمنفلوط.

شارك بالصلاة مجموعة من آباء كهنة الإيبارشية، كما حضر القداس عدد كبير من طلاب الثانوية العامة من مختلف كنائس الإيبارشية.

وصلى الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر قداسًا خاصًا لطلبة الثانوية العامة من أبناء الإيبارشية، البالغ عددهم 800 طالب وطالبة، في كنيسة القديس الأنبا شنوده بمدينة الغردقة، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

كما صلى الأنبا سيداروس، الأسقف العام لقطاع كنائس عزبة النخل والمرج، قداسا إلهيا لأبناء وبنات القطاع طلاب الثانوية العامة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف بعزبة النخل.

أسقف أسوان يشكر أولياء أمور طلبة الثانوية العامة لتعبهم

صلى الأنبا بيشوي، أسقف أسوان وتوابعها، القداس الإلهي الخاص بطلبة الثانوية العامة، بكنيسة أمير الشهداء مارجرجس المحطة بكوم امبو لطلبة كنائس كوم امبو ودراو وبنبان، بحضور لفيف من الآباء الكهنة، وعدد كبير من أفراد الشعب والطلبة، وشكر نيافته أولياء أمور الطلبة على ما يبذلونه من جهد معهم، وعقب القداس وزّع الأب الأسقف أقلام علي الطلبة والطالبات على مثال البركة.